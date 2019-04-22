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Елена Зеленская считает Меланию Трамп бесчеловечной

13:39
  • понедельник
  • 22 апреля 2019

У первой леди США отменный стиль, но украинке интересней было бы пообщаться с другой

Супруга будущего президента Украины Владимира Зеленского Елена рассказала, с кем бы из жен американских президентов хотела бы пообщаться.

Как сообщает "Газета.Ru", Зеленская предпочла Мишель Обаму Мелании Трамп. "Мне кажется, она более человечная и это как раз основное качество, которое Владимир пытается принести в украинскую политику", - рассказала она.

Зеленская отметила, что Мелания Трамп отлично выглядит и у нее есть вкус, но найти общие темы ей легче с Мишель. Также она хотела бы встретиться с Мариной Порошенко, поскольку та ей интересна как женщина и мать.

На Украине завершился второй тур президентских выборов. После обработки 95,06% электронных протоколов уверенно лидирует комик Владимир Зеленский (73,17%), действующий президент страны Петр Порошенко забрал всего лишь 24,50% голосов избирателей.

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