Зеленский и Порошенко пропали после выборов

Последний раз их видели накануне поздно вечером

Пока ЦИК Украины подсчитывает оставшиеся бюллетени СМИ гадают, куда же пропали оба кандидаты.

Новоизбранный президент Владимир Зеленский и пока еще действующий президент Петр Порошенко не появлялись на публике с ночи. Последний пост актера и шоумена в фейсбуке был посвящен телефонному разговору с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Больше он ничего не писал, утверждает РИА Новости.

По последним данным, за Владимира Зеленского во втором туре выборов проголосовали 73,17% украинцев. Петру Порошенко отдали свои голоса 24,50% избирателей. На момент написания заметки ЦИК обработал 98,56% протоколов.

Петр Порошенко накануне вечером признал свое поражение и пообещал уйти в серьезную оппозицию Владимиру Зеленскому. Победитель же продолжает принимать поздравления с победой.

Ранее Владимир Зеленский пожаловался, что устал и хочет отдохнуть. В видеообращении к украинцам он пообещал не подводить их.