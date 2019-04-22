ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Галкин охладил пыл ликующих из-за победы Зеленского российских артистов

14:26
  • понедельник
  • 22 апреля 2019

Юморист отметил принципиальность будущего президента Украины

Российский юморист Максим Галкин поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах и выразил надежду, что он достойно ответит на все вызовы.

"Я не сомневаюсь, что Володя Зеленский, которого не изменили медные трубы шоу-бизнеса, не прогнется под любую политическую систему", - сообщил Галкин в своем Instagram.

Шоумен отметил, что многие российские звезды сегодня начали выкладывать совместные фотографии с Зеленским в надежде, что им разрешал гастроли на Украине. "Это, конечно, по-детски и наивно", - отметил Галкин, добавив, что каждый сначала должен установить мир в своей стране и сделать шаг навстречу друг другу.

Видеообращение Галкина спровоцировало реакцию в социальных сетях. Так продюсер Яна Рудковская пошутила над Галкиным: "Макс, тебе надо идти в политику, и кто знает...".

На Украине завершился второй тур президентских выборов. После обработки 95,06% электронных протоколов уверенно лидирует комик Владимир Зеленский (73,17%), действующий президент страны Петр Порошенко получил всего лишь 24,50% голосов избирателей.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Новости по теме
Максим Галкин
Максим Галкин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.