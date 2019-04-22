Галкин охладил пыл ликующих из-за победы Зеленского российских артистов

Юморист отметил принципиальность будущего президента Украины

Российский юморист Максим Галкин поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах и выразил надежду, что он достойно ответит на все вызовы.

"Я не сомневаюсь, что Володя Зеленский, которого не изменили медные трубы шоу-бизнеса, не прогнется под любую политическую систему", - сообщил Галкин в своем Instagram.

Шоумен отметил, что многие российские звезды сегодня начали выкладывать совместные фотографии с Зеленским в надежде, что им разрешал гастроли на Украине. "Это, конечно, по-детски и наивно", - отметил Галкин, добавив, что каждый сначала должен установить мир в своей стране и сделать шаг навстречу друг другу.

Видеообращение Галкина спровоцировало реакцию в социальных сетях. Так продюсер Яна Рудковская пошутила над Галкиным: "Макс, тебе надо идти в политику, и кто знает...".

На Украине завершился второй тур президентских выборов. После обработки 95,06% электронных протоколов уверенно лидирует комик Владимир Зеленский (73,17%), действующий президент страны Петр Порошенко получил всего лишь 24,50% голосов избирателей.