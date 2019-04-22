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Совфед одобрил закон об изоляции Рунета

14:57
  • понедельник
  • 22 апреля 2019

Сенаторы в понедельник обсуждали поправки в ФЗ "О связи"

О защите информации и поддержке российского сегмента интернета в понедельник говорили на заседании Совета Федерации. Сенаторы одобрили поправки в федеральный закон "О связи", передает "ТВ Центр".

В нём предусмотрены комплексные меры по обеспечению устойчивой работы отечественных интернет-сервисов при любых внешних угрозах. Особое внимание уделили защите банковского сектора и сайтов, которые оказывают муниципальные услуги. На реализацию законопроекта предусмотрены средства, заложенные в национальном проекте "Цифровая экономика".

На раздел "информационная безопасность" было выделено 20 миллиардов рублей. Отечественное шифрование будут использовать параллельно с уже действующими системами, а при сбое или отключении от зарубежных сертификатов - российская продолжит функционировать.

С докладом выступил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

"В качестве мер защиты от угроз предлагается подключить операторов связи к национальной системе ДНС, эта система позволит гарантировать доступ к нашим сайтам, даже если извне попробуют отключить интернет. Также создаётся центр мониторинга, который получит возможность в случае нештатной ситуации координировать взаимодействие операторов связи. При этом управление сетями связи будет оставаться полностью в руках операторов связи", - сказал он.

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