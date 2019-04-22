Чемпионка по прозвищу "Лютая" разбилась насмерть в Москве

Кристина Мялина никогда не отступала назад во время боя

Тело спортсменки Кристины Мялиной обнаружили 21 апреля на козырьке подъезда многоэтажного дома на Кронштадтском бульваре в Головинском районе САО Москвы.

По предварительным данным, 26-летняя чемпионка по тайскому боксу скончалась от травм, полученных при падении с высоты. Следователи выясняют обстоятельства гибели девушки, передает РЕН ТВ. Известно, что незадолго до смерти она находилась на восьмом этаже дома.

Кристина Мялина закончила Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. Она семь лет занималась гандболом. В 2011 году девушка увлеклась тайским боксом и выиграла несколько чемпионатов в Москве и Московской области. В 2011 году она стала чемпионкой кубка России.

Мялина получила прозвище "Лютая" за свой агрессивный стиль ведения боя. По словам ее тренера, она никогда не отступала назад во время боя. Ее также называли одной самым привлекательных чемпионкой по тайскому боксу.

По данным телеканала, Кристина Мялина мечтала жить до 100 лет и стать мамой. Ради этого она была готова отказаться от спорта.