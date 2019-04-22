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В столице Шри-Ланки прогремел новый взрыв

14:40
  • понедельник
  • 22 апреля 2019

Возле одной из церквей в городе Коломбо взорвался грузовик

В столице Шри-Ланки прогремел новый взрыв, передает "ТВ Центр". Сработала бомба в фургоне, припаркованном у церкви, пострадавшей во вчерашнем теракте. Устройство взорвалось в тот момент, когда саперы пытались его обезвредить.

Этой ночью в стране будет введен режим чрезвычайного положения. Решение было принято на заседании Совета национальной безопасности  из-за угрозы повторных атак.  Одна из террористических группировок уже заявила о своей причастности к взрывам. Задержаны более 20 подозреваемых. Первые результаты расследования говорят о том, что радикалы действовали организованно и придерживались четкого плана. Также стало известно, что информация о возможных терактах появилась у спецслужб примерно десять дней назад.

Жертвами серии взрывов на острове стали 290 человек, еще 500 пострадали. Среди погибших – десятки туристов. Сообщается, что россиян в их числе нет.

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