Возле одной из церквей в городе Коломбо взорвался грузовик

В столице Шри-Ланки прогремел новый взрыв, передает "ТВ Центр". Сработала бомба в фургоне, припаркованном у церкви, пострадавшей во вчерашнем теракте. Устройство взорвалось в тот момент, когда саперы пытались его обезвредить.

Этой ночью в стране будет введен режим чрезвычайного положения. Решение было принято на заседании Совета национальной безопасности из-за угрозы повторных атак. Одна из террористических группировок уже заявила о своей причастности к взрывам. Задержаны более 20 подозреваемых. Первые результаты расследования говорят о том, что радикалы действовали организованно и придерживались четкого плана. Также стало известно, что информация о возможных терактах появилась у спецслужб примерно десять дней назад.

Жертвами серии взрывов на острове стали 290 человек, еще 500 пострадали. Среди погибших – десятки туристов. Сообщается, что россиян в их числе нет.