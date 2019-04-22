Собянин открыл детский сад в поселении Кокошкино

Он пообщался с родителями и детьми, осмотрел здание и территорию вокруг него

Современный и безопасный, один из лучших в столице. Сергей Собянин в понедельник открыл детский сад в Новомосковском округе города, передает "ТВ Центр".

Мэр Москвы встретился с жителями, рассказал им о результатах строительства и о планах. Сад рассчитан на 300 детей и оборудован всем необходимым. Спортивный зал, музыкальный класс, столярная мастерская и современные игровые площадки. Строительство велось только из безопасных материалов. Внутренняя отделка соответствует всем санитарным нормам.