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Собянин открыл детский сад в поселении Кокошкино

14:50
  • понедельник
  • 22 апреля 2019

Он пообщался с родителями и детьми, осмотрел здание и территорию вокруг него

Современный и безопасный, один из лучших в столице. Сергей Собянин в понедельник открыл детский сад в Новомосковском округе города, передает "ТВ Центр".

Мэр Москвы встретился с жителями, рассказал им о результатах строительства и о планах. Сад рассчитан на 300 детей и оборудован всем необходимым. Спортивный зал, музыкальный класс, столярная мастерская и современные игровые площадки. Строительство велось только из безопасных материалов. Внутренняя отделка соответствует всем санитарным нормам.

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