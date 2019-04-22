Терпеть еще полгода? Тимошенко раскомандовалась после проигрыша Порошенко

Победа Зеленского – это шанс для Украины

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала экстренно сформировать новое правительство в связи с победой Владимира Зеленского на выборах.

По мнению политика, у страны появился шанс на перемену и поэтому ждать проведения очередных парламентских выборов в стране, запланированных на осень 2019 года, нет смысла, пишет "Газета.Ru".

"Я думаю, не для того люди 75% голосов отдали за изменения, чтобы это правительство терпеть еще полгода… Потому если у этого парламента осталась хоть капля совести, нужно дать возможность сформировать новое правительство", - сообщила Тимошенко.

Кроме того, Зеленский должен немедленно сменить силовиков в стране – генпрокурора Юрия Луценко, главу СБУ Василия Грицака и министра обороны Степана Полторака. Это будет первым тестовым заданием для будущего президента, уверена лидер "Батькивщины".

На Украине завершился второй тур президентских выборов. После обработки 95,06% электронных протоколов уверенно лидирует комик Владимир Зеленский (73,17%), действующий президент страны Петр Порошенко получил всего лишь 24,50% голосов избирателей. Подсчет голосов продолжается.