Легко подавиться: какие куличи нельзя выбирать на Пасху

В первую очередь, нужно смотреть на состав продукта

Близится 28 апреля – день, когда православные христиане отмечают Пасху. Один из главных продуктов на праздничном столе – куличи. В связи с этим Роспотребнадзор дал рекомендации всем, кто собирается отмечать Светлое Христово Воскресение по тому, какие куличи лучше всего выбрать, а на какие не обращать внимания.

В первую очередь, рекомендуется смотреть на состав. В качественном продукте должны быть использованы натуральные ингредиенты. Это яйца, сливочное масло, сахар. А вот куличи, в которых есть яичный порошок, маргарин или подсластитель, лучше не брать.

Также стоит обратить внимание на верхушку кулича. Она должна быть сухой. Если она подмокла, то кулич может оказаться испорченным до окончания срока годности.

А еще в Роспотребнадзоре рекомендовали не покупать куличи, которые посыпаны разноцветными кондитерскими шариками. Особенно их лучше не давать детям, так как ими легко подавиться. Лучше брать куличи с натуральными украшениями. Это миндальные лепестки, орехи, сахарная пудра или глазурь.

"Также не допускается на нижней и боковой поверхностях кулича наличие пустот, подгоревших мест, разрывов и неровностей", - добавили в ведомстве. А еще в Роспотребнадзоре призвали не покупать пищевые продукты в местах несанкционированной торговли.

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