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Кейт Миддлтон скопировала образ 93-летней Елизаветы II

15:08
  • понедельник
  • 22 апреля 2019

Герцогиня пришла в новом наряде на пасхальную службу

21 апреля британская королевская семья посетила пасхальную службу в часовне святого Георгия в Виндзоре. На церемонию пришли в том числе принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кейт, которая порадовала любителей моды своим элегантным нарядом. 

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Кейт Миддлтон пришла на службу в платье-пальто небесно-голубого цвета и в светло-серой шляпке с бантом. Такого же цвета были ее туфли-лодочки и клатч. Герцогиня также надела бриллиантовые серьги и брошь. 

Многие поклонники августейшего семейства обратили внимание на то, что наряд герцогини Кембриджской был выдержан практически в одной цветовой гамме с одеянием Елизаветы II. 

Интернет-пользователям понравился наряд Кейт Миддлтон. Снимки со службы она выложила в своем Instagram. "Красивая", "милая", "потрясающая" – такие эпитеты посыпались на герцогиню "Она королева!" – написал один из подписчиков. 

Ранее сообщалось, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл собрались уехать в Африку после того, как у них родится первенец. 

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