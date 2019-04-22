Стала известна дата инаугурации Зеленского

В Раде посоветовали дождаться окончательных итогов выборов

Владимир Зеленский может вступить в должность уже 28 мая. Такую дату называют в штабе новоизбранного президента Украины.

Выбор даты связан с возможностью роспуска Верховной Рады. В случае инаугурации 28 мая у Владимира Зеленского не будет для этого прав, так как закон запрещает роспуск парламента, если до новых выборов остается менее полугода, как пишет РБК-Украина.

Окончательную дату инаугурации Зеленского определит сама Верховная Рада. Как заявил спикер парламента Андрей Парубий, это произойдет после того, как ЦИК опубликует результаты обработки 100% протоколов. Он напомнил, что на оглашение окончательных результатов закон отводит 10 дней, еще столько же — на подготовку процедуры вступления победителя в должность президента.

Второй тур выборов на Украине прошел 21 апреля. Владимир Зеленский набирает 73,23% голосов. 24,44% украинцев проголосовали за Петра Порошенко. На момент написания заметки ЦИК Украины обработал 99,30% протоколов.