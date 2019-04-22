ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стала известна дата инаугурации Зеленского

15:39
  • понедельник
  • 22 апреля 2019

В Раде посоветовали дождаться окончательных итогов выборов

Владимир Зеленский может вступить в должность уже 28 мая. Такую дату называют в штабе новоизбранного президента Украины.

Зеленский и Порошенко пропали после выборов
"Жена президента не должна быть вульгарной": Лисовец оценил стиль Елены Зеленской
Голосование. Зеленский будет лучше, чем Порошенко?

Выбор даты связан с возможностью роспуска Верховной Рады. В случае инаугурации 28 мая у Владимира Зеленского не будет для этого прав, так как закон запрещает роспуск парламента, если до новых выборов остается менее полугода, как пишет РБК-Украина.

Окончательную дату инаугурации Зеленского определит сама Верховная Рада. Как заявил спикер парламента Андрей Парубий, это произойдет после того, как ЦИК опубликует результаты обработки 100% протоколов. Он напомнил, что на оглашение окончательных результатов закон отводит 10 дней, еще столько же — на подготовку процедуры вступления победителя в должность президента.

Второй тур выборов на Украине прошел 21 апреля. Владимир Зеленский набирает 73,23% голосов. 24,44% украинцев проголосовали за Петра Порошенко. На момент написания заметки ЦИК Украины обработал 99,30% протоколов.

Новости по теме
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.