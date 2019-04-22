Почему Путин не поздравил Зеленского

В Кремле сочли преждевременным направлять поздравления шоумену

В Кремле с уважением относятся к выбору украинского народа, заявил в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя прошедшие выборы президента страны.

Он также рассказал, что пока преждевременно говорить о поздравлениях Владимира Путина Владимиру Зеленскому, передает ТАСС.

"Легитимность этих выборов в целом была поставлена под вопрос, когда не была предоставлена возможность голосовать трем миллионам граждан Украины, которые проживают в России", - отметил спикер Кремля, добавив, что судить нового президента можно будет только по конкретным делам.

Накануне на Украине прошел второй тур выборов главы государства. После обработки более 95% протоколов побеждает шоумен Владимир Зеленский. Его поддержали 73% избирателей, у действующего президента Петра Порошенко лишь 24,5% голосов.

С победой Зеленского уже поздравил президент США Дональд Трамп. По его мнению, выборы были мирные и демократические.

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