Видео с молодым Зеленским произвело фурор

20-летний будущий президент рассказал о КВН
В социальных сетях появилось видео с 20-летним Владимиром Зеленским. Знал ли он тогда, что в 2019 году возглавит целую страну?
На видео будущий президент рассказывает о том, как попал в команду "Запорожье-Кривой Рог-Транзит", а затем в "95 Квартал". Также Зеленский прокомментировал выступление команд КВН и пожаловался, что Александр Масляков убирал музыкальные номера его команды.
"Хммм.. Он родился уже с хриплым голосом?!", "А самое крутое, что он остался таким же простым Человеком!", "На Алладина похож", "Такой зеленый Зеленский" (орфография и пунктуация авторов сохранены - прим.ред.)
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