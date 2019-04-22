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Видео с молодым Зеленским произвело фурор

15:34
  • понедельник
  • 22 апреля 2019

20-летний будущий президент рассказал о КВН

В социальных сетях появилось видео с 20-летним Владимиром Зеленским. Знал ли он тогда, что в 2019 году возглавит целую страну?
Зеленский победил с рекордным результатом

На видео будущий президент рассказывает о том, как попал в команду "Запорожье-Кривой Рог-Транзит", а затем в "95 Квартал". Также Зеленский прокомментировал выступление команд КВН и пожаловался, что Александр Масляков убирал музыкальные номера его команды.

"Хммм.. Он родился уже с хриплым голосом?!", "А самое крутое, что он остался таким же простым Человеком!﻿", "На Алладина похож﻿", "Такой зеленый Зеленский" (орфография и пунктуация авторов сохранены - прим.ред.)

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