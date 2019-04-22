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Меган Маркл проигнорировала день рождения королевы

16:10
  • понедельник
  • 22 апреля 2019

Тем не менее, она поздравила Елизавету II в Instagram

Жители Великобритании 21 апреля отмечали сразу два праздника. Это католическая Пасха и день рождения всеми любимой королевы Елизаветы II. Ей исполнилось 93 года.

Однако не все пришли поздравить действующего монарха в этот важный день. Да, были Кейт Миддлтон с супругом Уильямом, появилась принцесса Беатрис, Зара, а также Майк Тиндалл, принц Эндрю и другие. Пришел и принц Гарри. Однако супруги с ним не было.

Причем, ее отсутствие не вызвало оторопи ни у кого из присутствующих. Дело в том, что Меган Маркл должна родить в ближайшие дни. При этом необходимо учесть, что для членов королевской семьи собираться на день рождения Елизаветы II – давняя традиция, передает Daily Mail.

Тем не менее, Меган Маркл не оставила королеву без поздравлений. В Instagram герцога и герцогини Сассекских появилось поздравительное сообщение. "С днем ​​рождения, Ваше Величество, мадам, бабушка. Желаем прекрасного дня! Гарри и Меган", – написали они. К посту прикрепили архивные фото Елизаветы II.

Ранее стало известно, что британская королева запретила Меган Маркл носить украшения из своей коллекции. Это произошло из-за скандала с бриллиантовой тиарой. Осенью 2018 года герцогиня Сассекская заявила, что наденет это украшение во время официальной поездки на Фиджи. Однако принцу Чарльзу - отцу принца Гарри - это не понравилось. Он попытался объяснить супруге младшего сына, что Фиджи - бедная страна, и появляться там в дорогой тиаре слишком вызывающе.

Елизавета II после этого ввела строгие правила, которые ограничивают доступ жене принца Гарри к драгоценностям. После этого герцогиня Сассекская и ее муж принц Гарри временно переселились в поместье в Виндзоре.

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