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"Страшно": Елена Зеленская отреагировала на победу мужа

15:56
  • понедельник
  • 22 апреля 2019

Новая первая леди Украины рассказала о своих планах на будущее

Супруга Владимира Зеленского, который 21 апреля разгромил своего оппонента Петра Порошенко на президентских выборах на Украине, призналась, что ее пугает роль первой леди. 

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"Страшно, конечно", - таким образом Елена Зеленская ответила на вопрос журналистов о том, не страшно ли ей становиться первой леди Украины. 

Супруга нового украинского президента также сказала, что она не планирует кардинально менять свою жизнь после победы Зеленского на выборах. "Если это возможно, я бы хотела заниматься тем, чем я занималась, а именно сценариями в "Студии Квартал 95", - цитирует ее "Би-би-си Украина".

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский, набравший 73% голосов на выборах президента, может занять свой пост уже 28 мая. Впрочем, окончательную дату инаугурации назовут после обработки 100% протоколов. Российское руководство, напомним, пока не поздравило Зеленского с победой. 

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