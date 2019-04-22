"Страшно": Елена Зеленская отреагировала на победу мужа

Новая первая леди Украины рассказала о своих планах на будущее

Супруга Владимира Зеленского, который 21 апреля разгромил своего оппонента Петра Порошенко на президентских выборах на Украине, призналась, что ее пугает роль первой леди.

"Страшно, конечно", - таким образом Елена Зеленская ответила на вопрос журналистов о том, не страшно ли ей становиться первой леди Украины.

Супруга нового украинского президента также сказала, что она не планирует кардинально менять свою жизнь после победы Зеленского на выборах. "Если это возможно, я бы хотела заниматься тем, чем я занималась, а именно сценариями в "Студии Квартал 95", - цитирует ее "Би-би-си Украина".

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский, набравший 73% голосов на выборах президента, может занять свой пост уже 28 мая. Впрочем, окончательную дату инаугурации назовут после обработки 100% протоколов. Российское руководство, напомним, пока не поздравило Зеленского с победой.