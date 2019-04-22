Нервный Кеша и любимица Нора: кого приютили в семье Зеленского

Жена кандидата в президенты рассказала о домашних животных

В семье кандидата в президента Владимира Зеленского живет много домашних питомцев. Об этом рассказала супруга шоумена Елена. По ее словам, в квартире есть две собаки – цвергшнауцер и швейцарская овчарка (ранее СМИ сообщали, что ее кличка – Нора, она любимица всей семьи – прим. ред.) – и "очень странный" попугай Кеша.

"Он очень кричит, потом сидит и смотрит. Как-то он начал вырывать себе перья. Мы вызвали орнитолога, чтобы нас проконсультировали, что с ним не так. Орнитолог сказал, что он просто нервный", - сообщила жена Зеленского.

По ее словам, также среди питомцев – рыбки и морская свинка. Была и кошка, но она недавно умерла, сообщает украинское издание "Вести".

Отметим, что Владимир и Елена Зеленские воспитывают двух детей: шестилетнего Кирилла и 15-летнюю Александру. Супруга кандидата в президенты работает автором в юмористической студии "Квартал-95".

Владимир Зеленский во втором туре президентских выборов, по последним данным, набирает более 73% голосов.