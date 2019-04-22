Куда сбежит поверженный Порошенко

На Украине ему грозят уголовные дела за коррупцию

Пока ЦИК Украины завершает подсчет голосов, а Владимир Зеленский готовится вступить в должность президента, СМИ гадают о будущем Петра Порошенко. Пока еще действующий глава государства потерпел сокрушительное поражение во втором туре выборов, набрав менее 25%.

По мнению бывшего депутата Верховной Рады Александра Онищенко, Петр Порошенко сбежит из страны сразу же после инаугурации нового президента, поскольку против него возбудят уголовные дела за коррупции. Экс-нардеп уверен, что окружение действующего президента сдаст его, чтобы сохранить себя. Уедет Петр Порошенко в Лондон, уверен Онищенко.

"Почему Лондон? Потому что Лондон снисходительно относится к политическим обстоятельствам. Я хочу посмотреть, что будет с Порошенко. У него неприкосновенность сохраняется до мая – до инаугурации", - сказал Онищенко интернет-порталу vesti-ukr.com.

Однако российский политолог Дмитрий Абзалов сомневается, что Порошенко решится на побег. По его словам, даже если президент Украины осядет в Европе, его могут выдать, а счета – заблокировать.

"Да и бежать Порошенко не выгодно. Ему нужно сохранить влияние в Верховной Раде. Самый плачевный исход для Порошенко — его фракция в Раде разваливается, депутаты бегут на сторону Зеленского. И тогда Порошенко сдадут и сольют", - сказал Абзалов газете "Комсомольская правда".

Второй тур выборов на Украине прошел 21 апреля. Владимир Зеленский набирает 73,22% голосов. 24,45% украинцев проголосовали за Петра Порошенко. На момент написания заметки ЦИК Украины обработал 99,57% протоколов.