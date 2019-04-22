"Надеюсь вернуться": Быков сделал заявление после комы

Писатель назвал преувеличенными слухи о его недуге

22 апреля писатель и журналист Дмитрий Быков опубликовал свой первый пост в соцсети после госпитализации. 51-летний беллетрист выразил надежду на скорое возвращение к нормальной жизни.

"Надеюсь вернуться в строй как можно скорее. Спасибо! Нас ждут великие дела, не сомневайтесь!" - написал Дмитрий Быков в своем Instagram. Он поблагодарил врачей и всех людей, которые писали и звонили ему, чтобы передать слова поддержки. Писатель также назвал преувеличенными слухи о его тяжелом состоянии.

Интернет-пользователи пожелали Быкову скорейшего выздоровления. "Руками и ногами аплодирую силе воли и стремлению жить", "С замиранием сердца ждала Вашего выздоровления!", "Так держать! Не отступать и не сдаваться!", "Вы наше все в этом веке!" - написали его подписчики.

21 апреля сообщалось, что Дмитрий Быков пришел в сознание и начал самостоятельно дышать. Глава редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов сказал, что писатель уже "указывает, что надо кому делать".

Напомним, 16 апреля Быкова госпитализировали в Уфе, куда он прилетел для чтения лекции. Он находился в тяжелом, но стабильном состоянии. Позднее его перевезли в столичный госпиталь имени Бурденко.