"Государство бандита": Зеленскому угрожает смертельная опасность

Нового президента Украины призвали наказать Порошенко и его соратников

Владимиру Зеленскому, который на президентских выборах на Украине набрал 73% голосов, рекомендовали ради его собственной безопасности помешать Петру Порошенко уехать из страны и посадить его в тюрьму.

Украинский политолог и экономист, директор Института трансформации общества Олег Соскин заявил, что новоизбранный президент должен сломать политическую систему, сложившуюся при Порошенко. Он напомнил, что на Украине часто происходили "несчастные случаи", жертвами которых становились политики.

"Главное, чтобы Зеленский дожил до инаугурации. Порошенко выстроил стопроцентное государство стационарного бандита. Поэтому если ему удастся сохраниться, реанимироваться, еще и получить шанс на восстановление его политического будущего, то тогда Владимира Зеленского придется списать и отправить в газовую камеру, вот тогда у него будут полномочия", - сказал Соскин порталу "Главред".

Олег Соскин призвал Зеленского отправить Порошенко и его ближайших соратников в тюрьму. По мнению политолога, если новый президент не избавится от одиозных политических фигур времен правления Порошенко, то "он не президент и не политик, а обычный клоун".

Отметим, что в начале 90-х Соскин был старшим консультантом президента Украины Леонида Кравчука по вопросам предпринимательства и внешнеэкономической деятельности. С 1998 по 2000 год он работал советником президента Украины Леонида Кучмы по экономическим вопросам.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Александра Онищенко предположил, что Порошенко сбежит из Украины сразу после того, как его место на президентском посту займет Зеленский. Политик испугается заведенных на него уголовных дел, считает Онищенко.

Напомним, во втором туре президентских выборов на Украине, которые состоялись 21 апреля, Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов, а Петр Порошенко - 24,45%. Дату инаугурации Зеленского назовут после подсчета 100% бюллетеней.