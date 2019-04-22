Лето в апреле: в Москве потеплеет до 23 градусов

Стало известно, когда в столице установится июньская погода

Синоптики рассказали о потеплении в Москве. Пик по-настоящему летней погоды придется на середину этой недели. По данным центра погоды "Фобос", столбики термометров поднимутся выше 20 градусов.

"Такой температурный режим более характерен для июня", - приводит сообщение метеорологов АГН "Москва". Также там рассказали, что осадков в ближайшее время ожидать не стоит.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал теплое лето. По его прогнозу, сухая погода на европейской части нашей страны установится уже в конце этого месяца.