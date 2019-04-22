Зеленскому поставили ультиматум

Он должен урегулировать конфликт в Донбассе

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук считает, что одержавший победу на выборах президента Украины Владимир Зеленский, возможно, не намерен урегулировать военный конфликт в Донбассе. Об этом говорят его последние заявления.

По словам известного украинского политика, Зеленский заявлял, что не признает особый статус Донбасса. Также он не собирается подписывать закон об амнистии для тех, кто находится на неконтролируемой территории. "Если эта позиция сохранится, то вряд ли можно говорить, что он будет нацелен на реальное мирное урегулирование на Донбассе", - сказал Медведчук в эфире телеканала "Россия-24".

Политик подчеркнул, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" не будет помогать Зеленскому, пока он не изменит свою позицию по Донбассу. Кроме того, он прокомментировал желание шоумена внести кадровые изменения в контактную группу по урегулированию конфликта в Донбассе. Медведчук заявил, что представлять интересы нового президента будет не тот человек, который представляет интересы Петра Порошенко, сообщает ТАСС.

Также Медведчук напомнил, что любые изменения в минских соглашениях или переговорах в нормандском формате необходимо согласовывать с ОБСЕ и Россией. В случае, если Зеленский решится редактировать минские соглашения или нормандский формат, то от него все будет зависеть "в последнюю очередь". Также он отметил, что будущему президенту не стоит забывать и об интересах непризнанных провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее Медведчук рекомендовал Зеленскому пойти на сделку с российскими властями. При этом в Кремле заявили, что ждут от нового президента Украины не заключения сделок, а выстраивания взаимовыгодных отношений, а также урегулирования ситуации в Донбассе.

До этого стало известно, что при Зеленском Медведчука могут вывести из переговорного процесса по Донбассу. Вместо этого шоумен рассчитывает задействовать для переговоров с Россией международных партнеров. При этом прямые переговоры с ополченцами Донбасса он вести не планирует.

После этого сам Медведчук заявил, что людям Зеленского не нужен мир на юго-востоке страны. Также, по его словам, развивать украинскую экономику, пока не будут восстановлены торгово-экономические отношения с Россией и странами СНГ, невозможно.

Второй тур выборов на Украине прошел 21 апреля. Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов, а Петр Порошенко - 24,45%. Дату инаугурации Зеленского назовут после подсчета 100% бюллетеней.

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