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Путин и Лукашенко поговорили по телефону

17:21
  • понедельник
  • 22 апреля 2019

Президенты России и Белоруссии поговорили о сотрудничестве двух стран

Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в понедельник телефонный разговор. Сообщение о беседе двух лидеров появилось на сайте Кремля.

Там сообщили, что Путин и Лукашенко обсудили текущие вопросы развития российско-белорусского сотрудничества. Другие подробности беседы президентов России и Белоруссии не приводятся.

Ранее в Кремле посоветовали Александру Лукашенко сдерживать эмоции, говоря об отношениях России и Белоруссии. Гнев белорусского лидера вызвали введенные Москвой временные ограничения поставок яблок и груш. В ответ он пригрозил перекрыть российские нефтепроводы.

 

 

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Владимир Путин и Александр Лукашенко
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