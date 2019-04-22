Путин и Лукашенко поговорили по телефону

Президенты России и Белоруссии поговорили о сотрудничестве двух стран

Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в понедельник телефонный разговор. Сообщение о беседе двух лидеров появилось на сайте Кремля.

Там сообщили, что Путин и Лукашенко обсудили текущие вопросы развития российско-белорусского сотрудничества. Другие подробности беседы президентов России и Белоруссии не приводятся.

Ранее в Кремле посоветовали Александру Лукашенко сдерживать эмоции, говоря об отношениях России и Белоруссии. Гнев белорусского лидера вызвали введенные Москвой временные ограничения поставок яблок и груш. В ответ он пригрозил перекрыть российские нефтепроводы.