Американский самолет-разведчик полтора часа кружил около Крыма

После разведки борт вернулся на базу Суда-бэй

Около южного побережья Крыма заметили американский разведывательный самолет. Он кружил примерно полтора часа в 50 километрах от полуострова.

Как сообщает "Интерфакс", борт вылетел с авиабазы Суда-бэй, которая расположена на острове Крит. Самолет также на какое-то время "засветился" в небе у Сочи.

12 апреля американский стратегический беспилотник неожиданно приблизился к российской границе, около Калининградской области. Аппарат проводил разведку, находясь в воздушном пространстве Литвы.

Кроме того, на прошлой неделе несколько кораблей НАТО, в том числе эсминец США Gravely, вошли в акваторию Балтийского моря. В Минобороны России на вылазку судов оперативно отреагировали.

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