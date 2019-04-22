Собянин поддержал пилотный проект создания креативных технопарков

Специализированные площадки смогут получать поддержку мэрии

Московские власти поддержали идею создания в столице креативных технопарков. Соответствующее постановление было принято на заседании президиума правительства Москвы, передает ТВЦ.RU.

Документ устанавливает порядок присвоения специализированным площадкам статуса "креативный технопарк", а также перечень профильных видов деятельности. В него попали, в частности, дизайн и архитектура, исполнительское и изобразительное искусство, создание кинофильмов, теле- и радиовещание, издательское дело, производство игр.

Резиденты креативных технопарков смогут получать субсидии, в том числе на возмещение части затрат на приобретение оборудования. Управляющие компании будут иметь возможность получения грантов на развитие технопарков, включая приобретение профильного оборудования.