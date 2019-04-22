Собянин пригласил горожан на фестиваль "Пасхальный дар"

Главной темой станет благотворительность

Сергей Собянин пригласил москвичей принять участие в фестивале "Пасхальный дар". Об этом сообщили в пресс-службе мэра столицы по итогам заседания президиума правительства города, передает ТВЦ.RU.

Шестой фестиваль "Пасхальный дар" пройдет в Москве с 25 апреля до 5 мая на 14 площадках, восемь из которых расположатся за пределами центра города. Его главной темой станет благотворительность. Программы представят 32 крупных российских благотворительных фонда. Они проведут 160 мастер-классов, более 100 лекций и семинаров, 28 концертов и 10 спортивных мероприятий.

Гости фестиваля смогут помочь тем, кто нуждается в поддержке: людям с серьезными заболеваниями или особенностями здоровья, пожилым одиноким москвичам.

Кроме того, желающие смогу взять домой бездомных животных или перечислить пожертвования приютам на корм и другие необходимые вещи. В рамках фестиваля запланировано 11 выставок с участием животных. Те, у кого уже есть питомцы, смогут посетить уроки и мастер-классы от профессиональных кинологов на Тверском бульваре.