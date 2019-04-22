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Российские врачи сотворили чудо со смертельно больным мальчиком

17:47
  • понедельник
  • 22 апреля 2019

Ребенок с тремя новыми органами пошел на поправку

Российские врачи пересадили одновременно печень и легкие девятилетнему мальчику, страдающему муковисцидозом. Никому в мире еще не удавалось провести операцию такой сложности.

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"Это первая успешная трансплантация фактически трех органов, потому что легких два у нас, ребенку", - заявил директор НМИЦ трансплантологии имени Шумакова Сергей Готье, который оперировал ребенка. 

Врачи редко проводят подобные операции. В медицинской литературе еще не упоминалось об успешных пересадках детям этого возраста. 

Как передает "Интерфакс", операция состоялась 2 февраля. По словам хирурга, мальчику потребовался "очень сильный характер", чтобы перенести операцию, длившуюся 16 часов. 

Сейчас школьник прошел курс реабилитации и готовится к выписке, хотя еще совсем недавно он с трудом передвигался из-за истощения и не мог обходиться без постоянного притока кислорода. Болезнь разрушила печень мальчика, поэтому ему поставили диагноз "цирроз". 

Муковисцидоз - тяжелое наследственное заболевание, поражающее легкие, печень, кишечник и поджелудочную железу. 50-60% пациентов с таким диагнозом умирают. 

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