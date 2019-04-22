Сожгли крест и нагадили: могилу Евгения Осина осквернили

Об этом рассказала дочь певца

Дочь певца Евгения Осина, который скончался в ноябре 2018 года, посетила могилу отца на Троекуровском кладбище и пришла в ужас от увиденного. Оказалось, что неизвестные жестоко надругались над местом захоронения ее родителя.

По словам Анастасии Годуновой, вандалы сожгли крест, разбили табличку, "сломали ограду и нагадили". Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее стало известно, что еще одна дочь Евгения Осина экстренно госпитализирована. Плохо стало 17-летней Агнии. Она попала в Морозовскую больницу с острым тонзиллитом. В своем Instagram девушка написала, что ей за сутки поставили примерно пять капельниц. "Аллергия, тонзиллит, температура 38, я совсем не ждала вас в конце апреля в хорошую погоду, однако, доброе утро", - сетует Агния.

Осин скончался от остановки сердца 17 ноября на 55-м году жизни. Его мертвого с рюмкой в руке нашла родная сестра.