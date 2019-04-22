"Пошли они к чертовой матери": Тарасова выругалась из-за латекса Медведевой

Тренер обратилась к завистникам юной фигуристки

В Сети не утихает скандал из-за розового латексного костюма российской фигуристки Евгении Медведевой, в котором она выступила на шоу Ice Fantasia 2019 в Южной Корее. В понедельник свой комментарий по этому поводу дала прославленная тренер фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Она отметила, что фигуристы часто выступают в эластичных обтягивающих тканях. "Пошли они к чертовой матери – надоели они! Прилипли к девкам из зависти! Пусть на себя внимание обращают!" — приводит ее возмущенную реакцию "НСН".

В интернете мнения пользователей по поводу костюма разделились. Многие подержали Медведеву, отметив, что такой образ ей идет. Другие же посчитали наряд двукратной чемпионки мира излишне дерзким и вызывающим.

Напомним, в настоящий момент Евгения Медведева тренируется в Торонто под руководством канадского специалиста Брайана Орсера.

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