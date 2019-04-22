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Собянин открыл крупнейший транспортный хаб Новой Москвы

20:04
  • понедельник
  • 22 апреля 2019

Ожидается, что ТПУ ежедневно будет обслуживать более 100 тысяч человек

В понедельник в Москве начал работу новый транспортно-пересадочный узел "Саларьево". У одноименной станции метро заработала перехватывающая парковка на 5 тысяч мест, оборудовали остановки пригородных автобусов, а в ближайшее время первых пассажиров примет международный автовокзал.

Станция метро "Саларьево" - только часть большого транспортного проекта.  Отсюда можно попасть и в торговый центр, и, не промочив ног в дождливую погоду, дойти до международного автовокзала. Все это в пределах одного пересадочного узла. Его строительство уже завершено, передает "ТВ Центр". Работу оценил мэр Сергей Собянин. Он прошелся по переходу, осмотрел комфортный зал ожидания. Здесь пассажиры смогут перекусить и отдохнуть, пока ждут свой рейс. А благодаря панорамным окнам с видом на остановку никогда не пропустят свой автобус.

Удобство нового Транспортно-пересадочного узла оценят более 100 тысяч пассажиров. Причем, те, кто передвигаются на собственном автомобиле,  смогут оставлять его прямо здесь. Для этого построили многоуровневую перехватывающую парковку на шесть тысяч машино-мест.

А в пешей доступности от этих домов появился новый детский сад. Подарок  самым маленьким жителям посёлка Кокошкино. В этом районе Новой Москвы его ждали несколько лет.

За 7 лет в Новой Москве построено уже 40 новых детских садов и 15 школ. Население здесь постоянно растет, а значит, нужны новые объекты образования. Новый детский сад может принять до 300 воспитанников.

"Здесь не хватало мест и, насколько я знаю, жители возили детей даже в другие поселения, в другие микрорайоны. Сейчас это будет один из лучших в Москве детских садов", - отметил Собянин.

На улице - прогулочные веранды и спортивные комплексы. Идеальное место для игр на свежем воздухе. В новом детском саду много вниманию уделяют   творческому развитию воспитанников. Здесь много танцуют, поют, рисуют. А еще  используют самые передовые  разработки. В этом комфортном помещении свободно размещаются 12 групп. И все они уже полностью укомплектованы.

Елена Сахно, Илья Ушаков и Александр Голубев, "ТВ Центр".

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