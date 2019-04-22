США нашли способ наказать Иран за "плохое поведение"

Решение Вашингтона подстегнуло цены на нефть

Соединённые Штаты вводят со 2 мая полный запрет на импорт иранской нефти. Против стран, которые нарушат эмбарго, будут вводиться санкции.

Как заявил Госсекретарь США Майк Помпео, исключений Вашингтон ни для кого делать не будет. Эта угроза фактически адресована пяти странам: нефть у Ирана сейчас закупают Индия, Китай, Южная Корея, Япония и Турция.

Полгода назад, обвинив Тегеран в несоблюдении международного соглашения по ядерной программе, Вашингтон ввёл против Исламской республики нефтяное эмбарго. Но ряду стран-импортёров была дана отсрочка с тем, чтобы те смогли подыскать новых поставщиков. Как заявил Помпео, Вашингтон принимает все необходимые меры для поддержания стабильности нефтяного рынка. В частности, обеспечить запросы покупателей пообещали Саудовская Аравия и Объединённые Арабские эмираты.

"Сделав сегодня такое заявление, мы ясно дали понять серьёзность наших целей. Мы сводим закупки иранской нефти до нуля. Сколько времени это продлится, зависит только от высших руководителей Исламской республики. Мы поставили им очень ясные требования: прекратить исследования в области ядерного оружия, остановить испытания и производство баллистических ракет, покончить с поддержкой терроризма, прекратить незаконные аресты американских граждан. Наше давление нацелено на выполнение этих требований, и мы будем наращивать его, пока Иран не сядет за стол переговоров", - заявил Помпео.

