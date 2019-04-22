Названа причина жуткого пожара на могиле Евгения Осина

Об этом рассказал экс-директор артиста Александр Сидоренко

На могиле певца Евгения Осина произошел пожар. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку на месте возгорания.

Причиной произошедшего могла стать неаккуратно поставленная свеча или лампада. "99%, что это не вандализм, так как это все произошло днем, а на Троекуровском кладбище охрана", - рассказал бывший директор артиста Александр Сидоренко.

Как сообщает Агентство "Москва", могила серьезно не пострадала. При этом памятника на ней пока нет. Он ставится после года. "Там только холмик, цветы и венки", - добавил Сидоренко.

Ранее приемная дочь певца Евгения Осина посетила могилу отца на Троекуровском кладбище. Подойдя к месту захоронения, Анастасия Годунова пришла в ужас от увиденного. По ее словам, неизвестные жестоко надругались над могилой. Вандалы сожгли крест, разбили табличку, "сломали ограду и нагадили".

Евгений Осин скончался от остановки сердца 17 ноября. Ему было 54 года. Тело певца нашла его родная сестра.