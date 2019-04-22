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Порошенко пообещал скоро занять место Зеленского

20:04
  • понедельник
  • 22 апреля 2019

Украинский лидер рассказал, когда это сделает

Петр Порошенко, который проиграл во втором туре президентских выборов на Украине шоумену Владимиру Зеленскому, заявил, что обязательно вернется на пост главы государства. По его словам, это произойдет в 2024 году.

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"Совместно мы идем побеждать на парламентские выборы, вернемся на улицу Банковую (там находится здание администрации президента, - прим. ред.) после следующих президентских выборов", - заявил он на митинге своих сторонников. Они собрались около входа в здание АП.

Таким образом, Порошенко не уходит из политики. При этом участники митинга потребовали быстрее разобраться с шоуменом. Они начали скандировать "через год", передает ТАСС. В итоге Порошенко улыбнулся и сказал: "через год, так через год". Политик добавил, что его команда не даст разрушить "нашу армию, язык" и "сделать реванш нашей церкви".

Ранее бывший депутат Верховной Рады Александр Онищенко предположил, что Порошенко сбежит c Украины сразу после того, как его место на президентском посту займет Зеленский. По его словам, политик якобы испугается заведенных на него уголовных дел.

Во втором туре президентских выборов на Украине, которые состоялись 21 апреля, Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов, а Петр Порошенко - 24,45%. Дату инаугурации Зеленского назовут после подсчета 100% бюллетеней.

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