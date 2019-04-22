Подробности уникальной операции российских врачей

Это произошло впервые в мире

Российские врачи первыми в мире провели успешную одновременную пересадку печени и лёгких ребёнку. Трансплантация сразу двух органов была сделана в Москве ещё в феврале, однако объявили о ней только 22 апреля. Специалисты не торопились рассказывать о своих успехах до тех пор, пока их девятилетний пациент не пройдёт курс реабилитации и не будет готов к выписке.

У девятилетнего Миши муковисцидоз - неизлечимая генетическая болезнь, при которой поражается большинство органов. Совмещать дыхание с приёмами пищи становилось всё труднее. При весе в 33 килограмма истощённый и обессиленный ребёнок едва уже мог пройти пару шагов по палате. На этом фоне как приговор прозвучал ещё один неутешительный диагноз - цирроз печени, передает "ТВ Центр".

Донора удалось найти только через полгода. Перед врачами встала задача провести тяжелобольному ребёнку пересадку лёгких и печени одновременно. Ещё никогда и нигде в мире подобная комбинированная трансплантация органов не проводилась.

Операция длилась 16 часов. Работали 3 команды хирургов Центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова.

Несмотря на то, что сама уникальная процедура пересадки сразу двух органов прошла благополучно, говорить об успехе операции до полного выздоровления мальчика врачи не спешили. И вот теперь, когда Миша в буквальном смысле идёт на поправку, можно говорить о победе наших специалистов в масштабах мировой трансплантологии.

И хотя учиться ходить, есть, говорить и дышать мальчику приходится практически заново, он как обычный весёлый ребёнок уже мечтает о будущем. Через пару дней врачи обещали выписать Мишу. И хотя ему уже не терпится вернуться домой на Сахалин, где его заждались близкие, они с мамой пока останутся в Москве.

Татьяна Сидорова, Станислав Чубин, Владимир Можаев, "ТВ Центр".