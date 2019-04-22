Иран пообещал ответить на нефтяные санкции США

Тегеран пригрозил перекрыть Ормузский пролив - именно через него везут нефть из стран Персидского залива

Вашингтон полностью запрещает импорт иранской нефти. Эмбарго вступает в силу 2 мая. Против стран, которые этот запрет нарушат, США обещают ввести санкции. Как заявил госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео, исключений не будет ни для кого.

Мир должен окончательно и бесповоротно отказаться от иранской нефти 2 мая. Белый дом уже не предупреждает, а ставит ультиматум. Иран должен страдать, максимально прочувствовать неправильность выбора курса своего развития, в частности, в ядерной программе. А страны, которые вопреки угрозам США продолжат сотрудничать с Тегераном, сильно пожалеют. Так решил Дональд Трамп и Госдепартамент США сразу же озвучил его позицию.

"Сделав сегодня такое заявление, мы ясно дали понять серьёзность наших целей. Мы сводим закупки иранской нефти до нуля. Сколько времени это продлится, зависит только от высших руководителей Исламской республики. Мы поставили им очень ясные требования: прекратить исследования в области ядерного оружия, остановить испытания и производство баллистических ракет, покончить с поддержкой терроризма, прекратить незаконные аресты американских граждан", - отметил госсекретарь США Майк Помпео.

Нефтяные санкции США начали действовать в ноябре 2018 года. Белый дом тогда, однако, разрешил ещё некоторое время ряду стран закупать сырьё. Греция, Италия и Тайвань к сегодняшнему дню импорт прекратили. Теперь на очереди Индия, Китай, Южная Корея, Турция и Япония. Дональд Трамп через свой "Твиттер" уверяет, что никто, кроме Ирана, не пострадает. Госсекретарь добавил - благодаря, в том числе США. Нефтяники уже считают прибыль. Углеводороды в цене мгновенно подросли.

После новостей из Вашингтона нефть сразу подскочила в цене почти на 3 процента. Баррель стоит 74 доллара - и это самая оптимальная, по оценкам специалистов, стоимость именно для нефтедобывающей промышленности США.

Что касается официального Тегерана, то судя по повесткам дня первых лиц государства, садиться за стол переговоров с США они не желают. Президент Хасан Роухани принял с официальным визитом премьер-министра Пакистана Имран Хана.

"Исламская Республика Иран готова удовлетворить потребности Пакистана в нефти и газе. Иранская сторона также приняла все меры в отношении трубопроводов до границы с Пакистаном", - заявил Роухани.

Главная цель встречи политиков соседних государств - провести последние переговоры и подписать соглашение о создании совместной ирано-пакистанской пограничной группы. В принципе, такой союз вполне предсказуем, ведь и Иран, и Пакистан - это две страны, которые США обвиняют в пособничестве терроризму.

Политологи сходятся во мнении, что официальный Тегеран так просто не сдастся. Иран, по сути, остался единственной независимой нефтедобывающей страной на Ближнем Востоке, которая не записалась в так называемые друзья США и категорически не хочет жить по указаниям из Вашингтона. И если политические режимы, например в Ираке, Сирии, Ливане Штаты пытались уничтожить путем войны, вторгаться в Иран не решаются.

И вот Тегеран заручился еще поддержкой Пакистана - к слову, страны, обладающей ядерным оружием. В военно-морских силах Ирана уже неоднократно заявляли: если их вынудят, они пойдут на крайние меры - перекроют Ормузский пролив. Через него везут нефть из стран Персидского залива - это порядка 20 процентов мирового объема рынка углеводородов.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".