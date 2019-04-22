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Названы сроки возвращения Коломойского на Украину

21:12
  • понедельник
  • 22 апреля 2019

Опальный олигарх ждет окончания подсчета голосов

Беглый бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, что обязательно вернется на Украину. Так он прокомментировал события, происходящие в этой стране после выборов президента.

При этом он подчеркнул, что это произойдет "не раньше официального обнародования результатов президентских выборов". Дополнительных подробностей о сроках своего возвращения на Украине он не привел, пишет "Газета.Ru".

Ранее Коломойский раскрыл правду о том, кто является его "марионеткой" среди кандидатов в президенты Украины. По его словам, это действующий президент страны Петр Порошенко.

Так он прокомментировал решение суда об отмене национализации "Приватбанка", которым предприниматель ранее руководил. Киевская инстанция до этого признала незаконной национализацию банка и постановила признать недействительным договор его купли-продажи.

Во втором туре президентских выборов на Украине, который состоялся 21 апреля, Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов, а Петр Порошенко - 24,45%. Дату инаугурации Зеленского назовут после подсчета 100% бюллетеней.

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