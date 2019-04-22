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У детской площадки на школьника напал волк

21:49
  • понедельник
  • 22 апреля 2019

Он вцепился мальчику в ногу

В поселке Хорлово Воскресенского района Подмосковья девятилетний мальчик подвергся нападению дикого волка. После этого он был госпитализирован в местную больницу.

Ужасающий инцидент произошел недалеко от детской игровой площадки. Школьники гуляли по поселку. Тут они встретили незнакомую крупную собаку. Они отметили, что встретившийся им пес сильно похож на волка. Однако, когда они прошли мимо животного, оно набросилось на одного из школьников и вцепилось ему в ногу.

Ребят спас мужчина, который проезжал на машине мимо. Он выскочил из автомобиля, ударил волка палкой, а раненого школьника посадил в машину и отвез его в ЦРБ, передает MK.RU.

На место происшествия приехали сотрудники МЧС и полиции. Между тем, оказалось, что животное сбежало из вольера. Его еще волчонком в лесу нашел бывший охотник и ветеран-афганец. Он подобрал его и попытался сделать из него домашнее животное.

Мать пострадавшего мальчика узнала, что волка поймали в этот же вечер и пристрелили. Тем не менее, соседи все еще слышат каждую ночь зловещий вой, доносящийся с участка бывшего охотника. Вероятно, он содержит там еще одного опасного питомца.

Теперь жители собирают подписи, чтобы обратиться к местному участковому и потребовать от хозяина, чтобы он избавился от диких животных. Мама покусанного мальчика написала заявление в прокуратуру.

Между тем, газета "Подмосковье сегодня" сообщает, что волк уже второй раз сбегает от незадачливого хозяина. Он вырывался на прошлой неделе и покусал троих детей.

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Волк в лесу
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