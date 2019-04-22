Названа дата встречи Путина с Ким Чен Ыном

Она пройдет во Владивостоке

Лидер КНДР Ким Чен Ын 24 апреля прибудет во Владивосток. Спустя день он встретится там с президентом России Владимиром Путиным.

Переговоры глав государств пройдут 25 апреля в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский. После этого российский лидер улетит в Китай, где пройдет второй саммит стран "Пояса и пути".

Что касается Ким Чен Ына, то для него предусмотрена культурная программа, сообщает "Коммерсантъ". Во время подготовки к визиту лидера Северной Кореи пришлось на 20 сантиметров углубить въезд в ворота вокзала города. Это необходимо для того, чтобы оттуда выехал лимузин главы Северной Кореи, погруженный на его бронепоезд. Владивосток Ким Чен Ын покинет в пятницу.

Приезд в Россию станет для нынешнего лидера КНДР первым с момента его вступления в должность. Это произошло в конце 2011 года.

Ранее российская сторона отказалась раскрывать точную дату и место встречи Владимира Путина с Ким Чен Ыном. Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, точная дата, место и другие подробности скрываются из соображений безопасности.

Главный вопрос в повестке встречи лидеров - ядерное разоружение. Кроме того, они обсудят двусторонние отношения.

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