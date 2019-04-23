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"Остается врагом России в новом качестве": Порошенко прочат работу министра иностранных дел

10:25
  • вторник
  • 23 апреля 2019

Самая интересная фаза политической борьбы на Украине только началась, уверен эксперт

В эфире программы "События 25-й час" обсудили итоги выборов президента на Украине. На вопросы ведущего Алексея Фролова о планах нового президента Владимира Зеленского и о политической смерти Петра Порошенко ответил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

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"Что насчет Петра Порошенко? Он пережил политическую смерть. Этот человек сходит с политической карты Украины?" – поинтересовался Фролов.

"Все разговоры о преждевременной смерти Порошенко преувеличены. Выдают желаемое за действительное. Это серьезный боец, он враг России. И к нему нужно относиться соответственно. Он будет продолжать давить на Россию. Какая разница, кем он будет. Он бывший президент. Я его называю новым неформальным министром иностранных дел. Он будет ездить по Европе с лекциями, создавать информационные поводы. Сделать эмоционально, красиво – он это умеет. Он вообще довольно талантливый пиарщик. Врагов надо знать, признавать их сильные стороны и видеть слабые. Порошенко остается в новом качестве врагом России. И в этом качестве он будет консолидировать ряд политических сил вокруг себя, чтобы сформировать крупную фракцию в Раде. Самая интересная фаза политической борьбы только началась", - сказал эксперт.

Полный комментарий Чеснакова смотрите в видео.

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