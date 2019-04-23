США проводят в "Рукбане" политику концлагерей

Об этом заявили в Минобороны России

Освобождение сирийцев из печально известного лагеря "Рукбан" намеренно затягивается американской стороной. Об этом заявили представители российского Центра по примирению враждующих сторон. В третий раз США отказались от участия в конференции по ликвидации лагеря, где фактически в заложниках остаются порядка 40 тысяч человек.

Новое место - прежние проблемы. Совещание по вопросу ликвидации лагеря "Рукбан" на этот раз прошло в Дамаске. В столицу прибыли все заинтересованные стороны. Однако один стол традиционно пустовал, отмечает "ТВ Центр".

"На сегодняшний день самой насущной проблемой по массовому выводу беженцев из лагеря "Рукбан" является нежелание американской стороны принять принципиальное решение о ликвидации лагеря. Прикрываясь заботой о сирийцах, американцы стремятся сохранить живой щит в лице лагеря "Рукбан" для дальнейшей незаконной оккупации зоны Эт-Танф", - пояснил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев Виктор Купчишин.

Приглашение на совещание заокеанские партнеры, кстати, получили. И ответили, что судьба беженцев "Рукбана" должна решаться не в Дамаске, а в Аммане с участием России, США и Иордании. Но без ООН и, главное, без представителей арабской республики. Подконтрольная американкам зона Эт-Танф сегодня, по заявлению нашей стороны – это очаг насилия и криминала, незаконной торговли и власти силы.

"Как нам стало известно, при непосредственной поддержке американских военных подконтрольные им вооруженные группировки <…> в ответ на массовый выход беженцев в кратчайшие сроки сформировали в "Рукбане" так называемую местную полицию и разработали для его жителей перечень запретов и жестких мер наказания за их нарушение. На территории "Рукбана" введен запрет на движение транспорта, а его жителям запрещено покидать лагерь через любые выходы, кроме центрального. Как это расценивать? Совсем непонятно: на словах – за демократию и гуманизм, а на деле – политика давно забытых концентрационных лагерей", - рассказал руководитель межведомственного координационного штаба России по возвращению беженцев на территорию Сирии Михаил Мизинцев.

Гуманитарная обстановка в лагере продолжает ухудшаться. Из-за высокой смертности точных данных о количестве беженцев нет. Примерно, речь идёт о 40 тысячах человек, большинство из которых - старики, женщины и дети.

"В этой связи в очередной раз подчеркиваем, что самым простым и эффективным решением стало бы прекращение незаконной оккупации сирийской территории Соединенными Штатами и скорейшее расформирование лагеря, о чем американской стороне неоднократно доводилось по различным дипломатическим каналам и с задействованием международных площадок", - заявил представитель МИД России Игорь Цариков.

Однако и без участия американцев в лагере произошли первые изменения. "Рукбан" покинули почти пять тысяч человек. Примерно половина из них расселена в центрах временного размещения в Хомсе. Другие люди вернулись домой.

"Важно отметить, что домой сумели вернуться не отдельные граждане, а целые семьи – старики, взрослые и дети. Все они получили полноценную медицинскую помощь и вакцинацию, дети, наконец, пошли в школу, чего были лишены долгие годы скитаний в лагерях, контролируемых США и бандформированиями", - сказал руководитель межведомственного координационного штаба Сирии Хусейн Махлюф.

Представители ООН убедились в том, что сирийские власти выполняют свои обязательства. Именно на невозможности со стороны правительства обеспечить своих сограждан всем необходимым раньше играли американцы. Но статистика - вещь упрямая.

В Сирии уже отремонтированы более пяти тысяч жилых домов, 300 медицинских и более полутора тысяч учебных заведений, многочисленные заводы, электростанции, гидросооружения. Вынужденные переселенцы видят, как меняется ситуация, и хотят вернуться. Это сделали уже более 1,8 миллиона человек.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр", Сирия.

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