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"Умирала и оживала много раз": истории освобожденных из плена сирийцев

08:54
  • вторник
  • 23 апреля 2019

Люди рассказали, что им пришлось пережить в плену у террористов

Девять сирийских граждан, которые находились в плену у террористов, вернулись домой. Их обменяли на участников незаконных вооруженных  формирований. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Операция  готовилась при посредничестве Минобороны России, Ирана и Турции. Колонны автобусов встретились в провинции Алеппо в нейтральной зоне. Машины сопровождали сотрудники сирийского арабского полумесяца и глава офиса спецпосланника ООН. Среди освобожденных -  военнослужащие и мирные жители, мужчины и женщины.  Уже на родной земле они рассказали, в каких условиях им пришлось выживать.

"Я попал в плен месяц назад, все это время меня сильно били. К нам боевики относились как  к собакам, даже хуже", - сообщил Мухаммад Капше.

"Я поехал в другой город по делам, на посту меня остановили террористы. Они увидели в моем телефоне фото президента Башара Асада и забрали в плен", - рассказал Зияд Аль Джасм.

"За эти два года я умирала и оживала много раз! Меня все время били. Если мне позволят вернуться на службу в сирийскую армию, я с радостью это сделаю. Если нет, я буду воспитывать сына. Это сейчас самое важное для меня", - заявила Риан Джаджан.

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