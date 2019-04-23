Россия в огне: появилось видео страшных лесных пожаров

В Забайкалье поджигатели сухой травы спалили уже 150 домов

В России растет площадь природных пожаров. Самые крупные очаги - в Забайкалье. Там огонь распространился на площади в 21 тысячу гектаров. По предварительным данным, ущерб составил уже более 280 миллионов рублей. Сгорели 150 домов, пострадавшими признаны 650 человек. Правительство региона начало выплату денежных компенсаций.

С крупными лесными пожарами борются в Приморье, Иркутской области, Хабаровском и Красноярском краях, Смоленской, Псковской и Амурской областях, передает "ТВ Центр". В Нижегородской области горят дачные дома. В тушении было задействовано более 70 спасателей и спецтехника, в том числе авиация.

Причина в том, что местные жители поджигают сухую траву. В отсутствии осадков и из-за ветреной погоды пламя быстро распространилось на соседние участки. Из-за этого пять жилых домов сгорело и в Тверской области.

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