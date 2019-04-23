ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия в огне: появилось видео страшных лесных пожаров

08:20
  • вторник
  • 23 апреля 2019

В Забайкалье поджигатели сухой травы спалили уже 150 домов

В России растет площадь  природных пожаров. Самые крупные очаги - в  Забайкалье. Там  огонь распространился на площади в 21 тысячу гектаров. По предварительным данным, ущерб  составил уже более 280 миллионов рублей. Сгорели 150  домов, пострадавшими признаны 650 человек. Правительство региона начало выплату денежных компенсаций.

С крупными лесными пожарами борются в  Приморье, Иркутской области, Хабаровском и Красноярском  краях,  Смоленской, Псковской и Амурской областях, передает "ТВ Центр". В Нижегородской области горят дачные дома. В тушении было задействовано более 70 спасателей и спецтехника, в том числе авиация.

Причина в том, что местные жители поджигают сухую траву.  В отсутствии осадков и из-за ветреной погоды пламя быстро распространилось на соседние участки. Из-за этого пять жилых домов сгорело и в Тверской области.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Новости по теме
Лесной пожар
Лесной пожар
Лесной пожар
Лесной пожар
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.