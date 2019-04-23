Туристы бегут из Шри-Ланки после "кровавого воскресенья"

Операторы со всего мира отменяют туры в страну

Число жертв в результате серии взрывов на Шри-Ланке увеличилось до 310. В стране объявлен траур. Около часа назад началась акция, на которой память погибших почтили минутой молчания. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Накануне в Коломбо прогремел девятый взрыв. Тут же началась паника. Однако позже выяснилось, что подрыв был контролируемым. Силовики уничтожили бомбу, которую обнаружили в грузовике, припаркованном возле одной из церквей. В связи с воскресными терактами власти объявили о введении режима чрезвычайного положения и признались: информация о готовящихся атаках была получена ещё в начале апреля, но должные меры не были приняты.

Ответственность за произошедшее возложили на одну из местных террористических группировок. В рамках расследования задержаны 24 человека. По последним данным, в результате восьми взрывов около 500 человек получили ранения. Среди погибших, по меньшей мере, граждане 12 государств, в том числе Японии, Дании, США и Австралии. Россиян в этом списке нет. Туристы уже начали массово покидать островное государство, а операторы со всего мира отменяют туры в Шри-Ланку.

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