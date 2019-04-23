Советский Джеймс Бонд: Лев Прыгунов отмечает 80 лет

Актер рассказал о дружбе с Иосифом Бродским и "вредных" фильмах в СССР

Народный артист России актёр Лев Прыгунов во вторник отмечает юбилей. Его прозвали советским Джеймсом Бондом, потому что часто и достоверно играл роли сотрудников спецслужб. За право снимать харизматичного актера в своих фильмах боролись не только отечественные, но и зарубежные режиссеры. При этом его талант не ограничивается актёрскими способностями - Лев Георгиевич пишет картины и увлекается поэзией.

По лабиринтам, от потолка до пола заставленными диковинными вещами, готов водить часами. Привезенные со всего мира антикварные книги, карты, бутылки рано или поздно перебираются на холст. Форма, цвет, шрифт - для художника все имеет значение.

- Вот эти работы, которые здесь висят, я их называю "президиум" в моих выставках.

Мастерская - святая святых для Прыгунова-художника. А еще поэта, актёра. Здесь он отводит душу, сюда редко приглашает гостей. Работы ранние, когда с этюдником колесил по всей стране, и поздние. Вдумчивые. В центре, конечно, муза.

- Это моя любимая Ольга.

С этой прекрасной дамой - 35 лет рука об руку. И друзья, с которыми сводила жизнь.

- Иосиф Бродский. Мы с ним были в очень хороших приятельских отношениях. И в Москве, то есть в России, он был с 65 года. Когда мы его встретили после Норинской.

С лауреатом Нобелевской премии по литературе дружили, делили ночлег и вместе учили английский язык.

"У меня был доступ к английским книгам. И я эти все книжки перевозил Иосифу. Разговаривал с американцем, я помню, ровно год прошел. И я спрашиваю: "Ну, как тебе мой английский? Ответ: "Ты говоришь, как пьяный канадец", - рассказал Лев Прыгунов.

За возможность свободно говорить по-английски советского артиста Прыгунова любили на Западе. И часто приглашали поработать. Шпион, командир, милиционер. 13 американских картин. Если к съемкам за океаном подталкивало любопытство и актерские амбиции, то к работе в СССР был особый подход.

"Мне было все равно - хороший фильм или плохой. Было абсолютно все равно. Мне было важно - вредный он ли не вредный. У меня ни одного вредного фильма нет", - пояснил актер.

Вредный - тот, где советская пропаганда и где герои умирают за общее дело. Роль в четырехсерийном "Сердце Бонивура" считает исключением. Компромиссом. Чтобы сняться в картине, молодой актер выдвинул массу условий - ни слова про советскую власть, ничего фальшивого и неправдоподобного. В итоге роль комсомольца Виталия Бонивура считает одной из лучших.

Герои Льва Прыгунова - разные. Лирические и характерные, люди из жизни. Снимался с лучшими из лучших. Папанов, Лановой, Коренев, Белявский. Первая работа - с Высоцким.

Мечте пойти по стопам отца - в биологию - не суждено было сбыться. Потому из педуниверситета сбежал в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Последователь даосской философии, больше всего из душевных состояний любит депрессию. Называя ее "фантастическим мраком". Знает толк в боевых искусствах. И по-настоящему гордится сыном - режиссёром.

"Моя жизнь сказочная. Несмотря ни на что. Смотря, что называть жизнью? У Давида есть один псалом: "Человеческая жизнь коротка. Всего 70 лет. Если крепок, то 80". Поскольку мне 80, значит, я крепок", - сказал Лев Прыгунов.

Хочет оставаться самим собой: писать, играть. Так много задумано. И так много еще надо успеть.

Анастасия Мартынова, Сергей Давидяк, "ТВ Центр", Москва.

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