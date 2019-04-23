Причиной разгрома Порошенко на выборах стала водка

Из-за спирта пострадала целая страна

Действующий президент Украины Петр Порошенко проиграл выборы главы государства из-за того, что запретил продажу российской водки в стране.

К такому выводу пришла израильская газета Haaretz. Помимо этого, Порошенко не справился с решением насущных для Украины проблем, таких как коррупция, конфликт на Донбассе и слабость экономики. Отсутствие "любимой водки" на прилавках только усугубило этот факт.

Владимир Зеленский имеет как минимум один "ценный актив" – он еще не успел запятнать фигуру и соответствует образу, который транслировал сериал "Слуга народа", передает URA.RU.

На Украине завершился второй тур президентских выборов. После обработки 99% электронных протоколов кандидат Владимир Зеленский набрал 73,21% голосов, кандидат Петр Порошенко – 24,46% голосов.