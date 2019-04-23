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"Страшное наказание": Ланской о пережитых страданиях после смерти Началовой

08:34
  • вторник
  • 23 апреля 2019

Музыкант пообещал не мстить врагам

Первый муж Юлии Началовой Дмитрий Ланской поделился переживаниями, которые свалились на него в последний месяц. Музыкант написал в Instagram пост, в котором высказался о друзьях и недоброжелателях.

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Ланской поблагодарил всех, кто его поддержал после начавшейся травли. "Именно в такие моменты понимаешь, как важны простые слова и человеческое тепло. Низкий поклон", - написал он (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены. - Прим.Ред.).

Также артист обратился к недругам. "Я так же благодарен всем , кто кидал копья проклятий мне в спину и исходил желчью. Это сделало меня ещё сильнее", - отметил Дмитрий.

По словам певца, в повседневной жизни порой сложно понять, где добро, а где зло, стрессовые же ситуации помогают расставить все по своим местам. "Все злопыхатели и демоны сами вылезли наружу. Теперь я знаю вас по именам", - угрожающе заявил Ланской.

При этом Дмитрий подчеркнул, что не будет мстить. "Самое страшное наказание для вас это то, чем вы уже являетесь. И вы все про себя и так знаете всё знаете. Жизнь длинная. При случае сочтемся", - заключил он.

Напомним, Дмитрия Ланского обвинили в доведении Юлии Началовой до анорексии. Якобы это сильно подорвало здоровье певицы и послужило толчком для развития смертельных болезней. 

39-летняя Юлия Началова умерла 16 марта от заражения крови и сердечной недостаточности. Началову похоронили 21 марта на Троекуровском кладбище. У артистки осталась дочь Вера от брака с футболистом Евгением Алдониным.

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