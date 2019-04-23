Анфиса Чехова пригласила Зеленского в постель и восхитилась его женой

Телеведущая вспомнила о связи с будущим президентом

Российская телеведущая Анфиса Чехова прокомментировала победу Владимира Зеленского на украинских выборах. Артистка считает, что своим успехом комик обязан жене.

"Какую важную роль она внесла в эту фантастическую трансформацию из "шута" в "Короля"!", - написала Чехова в своем Instagtam.

Телеведущая считает, что путь Зеленского должны разбирать на тренингах Робинсона и Кехо, а также выразила надежду, что политика не убьет в нем хорошего человека, пишет интернет-газета Дни.ру.

Кроме того, Чехова выложила отрывок из фильма "Ржевский против Наполеона", в котором она сыграла вместе с Зеленским.

"Царское ложе – еще одно преимущество данного варианта. Хотите опробовать матрас? Если будете брать, то могу продемонстрировать перинку", - сказала Чехова, играющая кремлевскую риэлторшу. "Пройдите пока в другие помещения, а я пока займусь… спальней", - обратился Зеленский-Наполеон к своей свите.