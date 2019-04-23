Минобороны запустило проект "Дорога памяти"

В специальный раздел на сайте оборонного ведомства можно загрузить фото близких, прошедших войну

Министерство обороны России открыло уникальный проект "Дорога памяти". В нем может принять участие любой желающий, загрузив на специальный сайт фотографии своих родных и близких, прошедших войну. Об этом сообщает "ТВ Центр".

На портале уже собраны тысячи снимков тех, кто трудился в тылу, жил в блокадном Ленинграде и воевал на передовой. Мультимедийная галерея займет центральное место в филиале музея Вооруженных сил России, который откроется в подмосковном парке "Патриот". Там также будут размещены экспонаты времен Великой Отечественной: оружие, документы, награды, личные вещи солдат и офицеров из запасников Центрального музея. Новая экспозиция откроется к 75-летию Победы.