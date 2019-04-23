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Минобороны запустило проект "Дорога памяти"

10:36
  • вторник
  • 23 апреля 2019

В специальный раздел на сайте оборонного ведомства можно загрузить фото близких, прошедших войну

Министерство обороны России открыло уникальный проект "Дорога памяти". В нем может принять участие любой желающий, загрузив на специальный сайт фотографии своих родных и близких, прошедших войну. Об этом сообщает "ТВ Центр".

На портале уже собраны тысячи снимков тех, кто трудился в тылу, жил в блокадном Ленинграде и воевал на передовой. Мультимедийная галерея займет центральное место в  филиале музея Вооруженных сил России, который откроется в подмосковном парке "Патриот". Там также будут  размещены экспонаты  времен Великой Отечественной: оружие, документы, награды,  личные вещи  солдат и офицеров из запасников Центрального музея. Новая экспозиция откроется к 75-летию Победы.

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