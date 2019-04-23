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Миддлтон привела в восторг трогательными фото младшего сына

09:10
  • вторник
  • 23 апреля 2019

Принцу Луи исполнился годик

Британскому принцу Луи исполняется один год. В честь столь важного события счастливые родители Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились новыми фотографиями малыша.

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Трогательные снимки Миддлтон сделала сама в Анмер-Холле. Фото опубликованы в Twitter и Instagram Кенсингтонского дворца.

Для фотосессии принца одели в вязанный свитер и белую рубашку. Волосы аккуратно причесали. В таком наряде малыш ползал по саду.

Поклонники британской королевской семьи пришли в восторг от фото подросшего Луи. Народ оставил под снимками больше тысячи комментариев.

Напомним, принц Уильям и Кейт Миддлтон обвенчались 29 апреля 2011 года. Сегодня у пары подрастают трое детей. 22 июля 2013 года родился первенец — Джордж Александр Луи, принц Кембриджский. 2 мая 2015 года на свет появилась принцесса Шарлотта Елизавета Диана. 23 апреля 2018 года герцогиня родила сына Луи Артура Чарльза.

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