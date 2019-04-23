Чего ждут украинцы от нового президента Зеленского

Зеленский вселил веру в лучшее

После обработки 99% электронных протоколов на Украине уверенно лидирует Владимир Зеленский. Он обошел Петра Порошенко во всех регионах страны, за исключением Львовской области. Если бы Киев разрешил украинцам, живущим в России, принять участие в выборах, то поддержка Зеленского могла быть еще больше.

Живущие на ПМЖ в России украинцы в большинстве своем относятся к Зеленскому с недоверием, поскольку он не имеет политического опыта. Однако все ждут от нового президента улучшения экономической ситуации, завершение войны на Донбассе и возобновления авиасообщения между странами. Для многих принципиальным остается вопрос отмены деления страны по языковому признаку и запрет на активность радикальных группировок.

"Отношусь к его назначению с надеждой, что еще остается? Я готов вернуться, если в стране прекратится война и поднимется экономика", - рассказал "Газете.Ru" 28-летний Игорь.

Люди с семьями тяжелее оставить нажитое в России и вернуться на Украину. Они хотят хотя бы показать своим детям дом, в котором выросли. А молодежь не исключает, что может вернутся на Украину, только после того, как стабилизируется экономика, а цены на ЖКХ перестанут быть баснословными.

"Я планирую вернуться на родину, но пока мне там нечего делать. Сейчас экономика совсем в печальном состоянии, и перспектива вернуть ее хотя бы до уровня 2011-2012 годов — это уже неплохо. Возможно, заработав денег за границей, не стыдно начинать свое дело и на Украине", - рассказал студент Влад.