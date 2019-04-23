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Дорога из Москвы в Санкт-Петербург займет два часа

10:05
  • вторник
  • 23 апреля 2019

Между двумя столицами проложат высокоскоростную железнодорожную магистраль

Поезда, курсирующие по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), позволят добраться из Москвы в Северную столицу в два раза быстрее "Сапсана" – дорога займет примерно два часа.

Подвижной состав на участке ВСМ сможет развивать скорость до 400 километров в час. Пассажиропоток между городами увеличится в три раза, пишет РИА Новости.

В настоящее время в России нет ВСМ. Однако в апреле стало известно, что президент Владимир Путин одобрил проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщает газета "Известия". Два крупнейших города должны иметь высокоскоростное сообщение между собой, уверен глава государства.

Соглашение о строительстве планируют подписать на Петербургском международном экономическом форуме в июне.

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